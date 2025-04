Tarcísio elogia Milei por ‘cortar 5% do PIB de gasto público’, baixar inflação e atrair capital

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou a política econômica conduzida pelo presidente da Argentina, Javier Milei, de modo a compará-la com a brasileira, atualmente capitaneada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Se você me perguntasse há um ano se seria possível o Milei cortar 5% do PIB de gasto público em um ano, eu diria que não é possível, mas foi”, afirmou nesta segunda-feira, durante o evento J. Safra Macro Day 2025, do Banco Safra.

“Observe o que aconteceu: a inflação caiu, o fluxo de capital aumentou (…) e adotaram o câmbio flutuante, recomendado pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). O despejo de capital foi tão grande que o câmbio voltou a apreciar”, continuou Tarcísio. “Eles estão mostrando que há um caminho. É o caminho que a gente tem que adotar.”

O governador de São Paulo também fez críticas ao governo federal. Segundo ele, há necessidade de se fazer uma reforma administrativa, estabelecer a desvinculação de receitas e desindexação de “algumas despesas”. Ele defende que se adote modelos econômicos que “deram certo” ao redor do mundo no Brasil.

“O pessoal está querendo operar com modelo de 20, 30 anos atrás, que cabia numa determinada circunstância e hoje não cabe mais. O mundo mudou muito, os desafios são outros”, disse Tarcísio. “Tem-se feito uma opção pelo gasto, uma tentativa de se induzir a economia num determinado caminho que não é o bom caminho. É um caminho que vai destruir poupança, provocar a migração de capital e não vai nos dar um crescimento sustentável.”

O ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) também propôs que programas sociais adotados pelo governo federal devem ser decrescentes ao longo do tempo. “A partir do momento que se consegue emancipar famílias, deve-se fazer a porta de saída”, afirmou Tarcísio.