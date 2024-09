Tarcísio diz que Bolsonaro entrará na campanha de Nunes depois do 7 de Setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 21:03 Para compartilhar:

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que Jair Bolsonaro (PL) entrará na campanha de Ricardo Nunes (MDB) para “desembolar o primeiro turno” depois do ato de 7 de setembro. O governador foi a Brasília na noite de quarta-feira, 4, para se reunir com Bolsonaro. Em agenda nesta tarde, ao lado do prefeito, Tarcísio disse a jornalistas que o ex-presidente está animado.

Segundo Tarcísio, a conversa foi “ótima”. “Mostrei como evoluímos e que Ricardo é o que mais cresce, o único que derrota a esquerda no segundo turno”, disse. O governador e o prefeito confirmaram presença no ato bolsonarista de 7 de setembro.

Tarcísio não deu certeza de datas para as gravações dos programas eleitorais que devem ser feitas no Ceagesp e no Campo de Marte. A reunião do governador com Bolsonaro aconteceu em meio a aproximações do ex-presidente com o concorrente de Nunes, Pablo Marçal (PRTB). Depois de ter se afastado de Marçal, Bolsonaro mudou de estratégia, permitindo que o ex-coach esteja no ato de 7 de setembro na Avenida Paulista.

Durante a fala, Tarcísio e Nunes trocaram elogios. Segundo o prefeito, ele “não teria feito tantas moradias sem o governo do estado”, por sua vez, o governador prometeu lealdade ao candidato.