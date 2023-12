Tarcísio diz manter ‘diálogo de excelente nível’ com gestão Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/12/2023 - 15:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 19 DEZ (ANSA) – Por Lucas Rizzi – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta terça-feira (19) que mantém um “diálogo de excelente nível” com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas rebateu declarações do petista sobre sua ausência em um evento no fim de semana.

A declaração chega três dias depois de Tarcísio e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), não terem participado de uma agenda com Lula na Zona Leste da metrópole, no sábado (16). Na ocasião, o presidente disse que os dois “seriam tratados com o maior respeito” se tivessem comparecido, “porque educação a gente aprende em casa”.

Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, Tarcísio foi questionado sobre a relação com o governo federal e destacou que não se faz “política habitacional, de saúde, segurança pública, sem diálogo”.

“Não quer dizer que haja um alinhamento político, uma convergência de ideias. Obviamente que não, a visão de um governo de esquerda é diferente da visão de um governo liberal”, afirmou o governador, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A convivência harmônica é perfeitamente possível, é saudável, e é bom que seja assim. E a gente tem conseguido manter um diálogo de excelente nível, de muito respeito, sempre entendendo o que é importante para o estado”, acrescentou.

O governador também foi questionado sobre os comentários de Lula no fim de semana e respondeu que, “quando as agendas permitem”, ele tem participado de eventos da Presidência da República. “Eu sou um governador de oposição que todo mundo queria, eu não fico criticando, não fico no Twitter, não fico na rede social. Eu trabalho. O resto é falação”, acrescentou.

