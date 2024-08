Tarcísio: Desafio é fiscal, às vezes governo gasta mais do que deveria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 19:39 Para compartilhar:

Em crítica ao governo federal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avaliou hoje que, embora os fundamentos da economia não sejam tão ruins, o País gasta mais do que deveria.

Para Tarcísio, existe certo pessimismo em relação ao Brasil, apesar das reservas internacionais “razoáveis” e dos saldos positivos da balança comercial. Um dos problemas, avaliou, são as crises geradas por “falas que perturbam o cenário”.

“O desafio é fiscal. Às vezes, o governo gasta mais do que deveria, mas com duas ou três alavancas é possível colocar o Brasil no prumo de novo”, declarou o governador durante o Warren Institutional Day, evento da Warren Investimentos na capital paulista.

Sonegação vai ser incontida com reforma tributária

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, voltou a fazer hoje críticas à reforma tributária, apontando o risco de avanço da sonegação a partir da criação do imposto sobre valor agregado, o IVA.

Definindo-se como um “teórico que conhece a vida como ela é”, Caiado sustentou que quando o IVA estiver em 30% haverá um impulso para a realização de transações sem nota fiscal, de modo que produtos e serviços possam ser adquiridos a preços mais baixos. O governador aposta que a alíquota do IVA será de 30%, apesar da trava de 26,5% prevista na reforma.

“A sonegação vai ser incontida. Essa é uma realidade da realidade … Esse é um processo em que vocês têm que imaginar a cultura do cidadão, eu sou obrigado a fazer um programa de dar prêmio a quem pede a nota fiscal”, comentou o governador durante o Warren Institutional Day, evento da Warren Investimentos na capital paulista.