Tarcísio decreta 3 dias de luto em SP por acidente

SÃO PAULO, 9 AGO (ANSA) – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou três dias de luto em homenagem às vítimas do acidente aéreo com um avião da Voepass em Vinhedo, que deixou 61 mortos nesta sexta-feira (9).

Além disso, o Palácio dos Bandeirantes informou que os três primeiros corpos já foram removidos do local da tragédia e serão encaminhados para a capital paulista.

A sede central do Instituto Médico Legal (IML) atenderá as vítimas do desastre aéreo de maneira exclusiva (ANSA).