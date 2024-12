Tarcísio confirma prisão de suspeito de participar do assassinato de delator do PCC

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2024 - 17:46 Para compartilhar:

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou, na tarde desta sexta-feira, 6, a prisão de um dos criminosos suspeitos de atuar na execução de Vinícius Gritzbach – delator do PCC que foi morto a tiros no aeroporto de Guarulhos.

O anúncio foi feito por meio de uma postagem do Instagram na conta do governador e afirma que, após um trabalho de inteligência, policiais da ROTA efetuaram a apreensão do criminoso. Ele foi preso acompanhado de munições de fuzil e está sendo conduzido ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Vinícius Gritzbach foi assassinato no dia 8 de novembro, dentro do terminal 2 do Aeroporto internacional de Guarulhos. O empresário foi alvejado a tiros de fuzil e o caso ainda está sendo investigado. Gritzbach era delator de uma operação sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele havia fechado um acordo de delação premiada, o que levou associados à organização criminosa delinearem sua execução.

