Tarcísio autoriza concessão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM a empresas privadas

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) autorizou a concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) à iniciativa privada por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do estado.

Ao todo, a operação de 29 estações — incluindo o serviço Expresso Aeroporto, que liga o Aeroporto Internacional de Guarulhos à capital paulista —, será concedida à empresa que vencer o processo de concorrência durante 25 anos de contrato.

Atualmente, as linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trem são operadas pela iniciativa privada na cidade, com operação reconhecida por falhas frequentes, que incluem atrasos e descarrilamentos. Em 2023, a ViaMobilidade — responsável pela gestão das linhas 8 e 9 — teve de pagar uma indenização de R$ 150 milhões ao Estado por danos materiais e morais coletivos.

Tarcísio, por sua vez, é um defensor contumaz do modelo e promove em seu mandato um amplo programa de transferência de serviços públicos ao setor privado chamado PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). De acordo com o decreto, a liberação permitirá ao governo “concentrar esforços e recursos estatais em áreas nas quais a presença do poder público é indispensável, especialmente na educação, saúde e segurança pública”.