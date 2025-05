Tarcísio assume 6º lugar em ranking de maiores salários entre governadores; confira

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), possui o sexto maior salário entre os políticos com o mesmo cargo pelo Brasil. Atualmente, a remuneração bruta do gestor chega a R$ 36,3 mil por mês.

Ainda na última terça-feira, 13, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou um reajuste de 5% na remuneração de Tarcísio, o que aumentou seu salário em R$ 1.728. A última alteração monetária para o cargo de governador e do primeiro escalão ocorreu no final de 2022, antes de Tarcísio tomar posse. Na ocasião, o índice aplicado foi de 50% e o vencimento do chefe do Executivo saltou de R$ 23 mil para R$ 34,5 mil.

Segundo levantamento feito pela IstoÉ, o governador que possui o maior salário bruto do país é Fábio Mitidieri (PSD), do Sergipe. O gestor recebe R$ 46.366,19 mensais – valor que resulta de diferentes reajustes promovidos entre 2023 e 2024. Curiosamente, trata-se do menor estado do Brasil.

Vale lembrar que cada estado possui suas políticas próprias de desconto salarial, o que leva a reportagem a considerar os valores brutos de remuneração.

Nesse sentido, a segunda posição do ranking fica com o governador do Acre, Gladson Camelí (Progressistas), que acumula R$ 42.265,49. Desde 2023, o político é um dos alvos da Operação Ptolomeu, que investiga casos de corrupção e lavagem de dinheiro na cúpula do poder acreano.

Em seguida, a terceira remuneração mais elevada é de Raquel Lyra (PSD), de Pernambuco, com R$ 42.145,88. Já o terceiro e o quarto governadores de maior salário são Romeu Zema (Novo) e Jerônimo Rodrigues (PT), líderes de Minas Gerais e Bahia, respectivamente.

O gestor estadual de menor salário, por sua vez, é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Conforme o levantamento, ele possui remuneração de R$ 21.868,14 por mês.

