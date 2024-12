Tarcísio afirma que disputará reeleição ao governo de São Paulo em 2026

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 8:39 Para compartilhar:

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que pretende disputar a reeleição à administração do estado, nas eleições de 2026, deixando de lado, ao menos por enquanto, a possibilidade de concorrer à Presidência da República.

Durante uma entrevista ao programa “Canal Livre”, no domingo, 15, Tarcísio disse: “qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo”. “Eu sou muito fiel àqueles que me elegeram. Eu tive um grande apreço da população de São Paulo que me acolheu, e nós temos projetos muito interessantes para entregar em 28, 29 e 30. O que me motiva a ficar em São Paulo? A entrega desses projetos”, completou o governador.

Ele ainda frisou que o foco no estado não o impedirá de atuar a favor do seu grupo político no plano federal. “Temos uma grande liderança da direita, que é o [Jair] Bolsonaro [PL], e eu entendo que o candidato viável será o próprio Bolsonaro ou aquele que ele ungir”, afirmou.

O ex-presidente Bolsonaro foi declarado inelegível por oitos anos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em 2023, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao atacar, sem apresentar provas, o sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores no ano de 2022 – quando disputava a reeleição.

Mesmo assim, Tarcísio disse que, “para mim, o Bolsonaro continua sendo um grande ator da direita, e vai ser na eleição de 26, independente de qualquer coisa. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou buscar a reeleição e vou trabalhar para que o estado de São Paulo possa o máximo para esse candidato que entregue o campo da centro-direita em 26”.

Na visão do governador, de nada adianta a direita se isolar e perder o pleito. Para ele, a melhor opção é trazer o centro para perto e colher vitórias, como ocorreu nas eleições municipais de 2024 e nos debates no Congresso Nacional.

Ao comentar sobre erros cometidos durante o governo Bolsonaro, Tarcísio disse que algumas atitudes afastaram o centro, como a postura diante das vacinas contra a Covid-19 e o estresse das instituições.