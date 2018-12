O canal TNT já está se programando para as coberturas especiais dos eventos do primeiro semestre de 2019. Como de costume, vai fazer a cobertura do tapete vermelho das diversas premiações, tanto de cinema como da música. E já começa em 6 de janeiro, com o Globo de Ouro. No dia 13, tem o Critic’s Choice Awards, dia 27, é a vez do Screen Actors Guild Awards, dia 10 de fevereiro tem o Grammy Awards, e em 24, é a vez do grande prêmio do cinema, o Oscar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.