Tapete! Perfil do Maracanã publica nova foto do gramado nas redes Estádio segue fechado para reformas e não recebe jogos desde dezembro do ano passado

Fechado para reformar desde o ano passado, o gramado do Maracanã já está nos processos finais de ajustes. Nesta sexta-feira, o perfil oficial do estádio publicou uma foto do campo nas redes sociais. Chamou atenção a melhora na qualidade comparado a imagens de 2021.

+ Sérgio Maurício critica Globo sobre Palmeiras no Mundial: ‘Quando não tem os direitos tratam como lixo’



Nesta semana, uma nova máquina trazida de fora do Brasil começou a ser usada no gramado. O equipamento serve para costurar a grama natural com a sintética, o que transforma o palco em um campo híbrido. Contudo, ainda não há previsão para realização de novos jogos no estádio.

+ Como garantia, Neymar deposita mais de R$ 88 milhões em disputa judicial, diz portal

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais