Tanzânia avalia retomar projeto de porto de US$10 bilhões com China

DAR ES SALAAM (Reuters) – A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, afirmou neste sábado que o país vai avaliar a retomada de um projeto de construção de um porto orçado em 10 bilhões de dólares.

O país assinou um acordo inicial em 2013 com a China Merchants Holdings International para a construção do porto e de uma zona econômica especial que têm como objetivo transformar a Tanzânia em um centro de comércio e transporte capaz de rivalizar com vizinhos.

A China Merchants, maior operadora portuária da China, afirmou em 2019 que anos de negociações com o governo da Tanzânia não conseguiram produzir avanço no projeto.

O projeto prevê que o porto será construído em Bagamoyo, a cerca de 75 quilômetros ao norte de Dar es Salaam.

“Começamos as negociações para retomada de todo o projeto do porto de Bagamoyo”, disse Hassan durante reunião com representantes do setor privado em Dar es Salaam.

(Por Nuzulack Dausen)

