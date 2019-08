Tanque de guerra em estádio na Sérvia gera polêmica com vizinha Croácia

Um tanque de guerra foi exposto diante do estádio do Estrela Vermelha de Belgrado, uma “atração”, segundo o clube sérvio, que enfrenta nesta terça-feira o Young Boys suíço pela fase preliminar da Liga dos Campeões, enquanto a Croácia viu o ato como uma “provocação”.

Exposto na segunda-feira sobre uma plataforma diante do estádio, esse tanque, um T-55 restaurado, foi imaginado como “o ponto culminante de exaltação” antes da partida de volta contra a equipe suíça (2-2 na ida), explicou uma torcida organizada do Estrela Vermelha em seu site.

O veículo simboliza “a máquina do Estrela Vermelha que começa a andar” e o ‘Serverna Armija’ (Exército do Norte, em sérvio), nome da torcida organizada do clube, segundo esta mesma fonte.

Algumas horas antes da partida, torcedores do clube subiam no tanque, decorado com o escudo do Estrela Vermelha, para tirar fotos, constataram jornalistas da AFP.

A aparição do tanque aconteceu alguns dias após um incidente violento na Croácia, no qual sérvios foram agredidos em um vilarejo da região de Knin (centro) enquanto assistiam à partida de ida entre o Estrela Vermelha e o Young Boys.

Homens encapuzados e armados de bastões destruíram o interior de dois bares e feriram cinco pessoas.

As relações entre as comunidades sérvia e croata ainda são frágeis, quase 25 anos após o fim da guerra da independência da Croácia em 1995.

A exibição do tanque de guerra provocou reações efusivas na imprensa croata, que lembrou do bombardeio pelas forças sérvias do vilarejo de Vukovar (leste) no início do conflito sérvio-croata (1991-1995).

Assim, o diário esportivo croata Sportske novosti denunciou uma “provocação mórbida de Belgrado”: “Eles querem jogar a Liga dos Campeões enquanto celebram um de seus piores crimes”.

O site croata de notícias Inder.hr afirmou que “o Estrela Vermelha expôs diante de seu estádio um tanque de Vukovar”, embora nem o clube, nem os torcedores sérvios tenham confirmado essa declaração.

A “nova atração”, como o tanque está sendo chamado no site da torcida organizada do Estrela Vermelha, também dividiu os torcedores do clube, que deixaram centenas de comentários nas redes sociais.

Para o torcedor Milan Bizic, trata-se de “uma resposta fenomenal aos ataques contra os simpatizantes do Estrela Vermelha na região de Knin”. Já Milos Stancic acredita que a exibição de um tanque é “de mau gosto” e “não tem nada a ver com o clube”.

O ministro do Interior da Sérvia, Nebojsa Stefanovic, declarou que o tanque, que ele descreveu como uma “maquete”, foi vistoriado e não apresenta qualquer perigo.

“O Ministério Público disse que não há elementos criminosos no caso e, por isso, não há motivo para uma intervenção da polícia”, explicou o ministro à imprensa.

