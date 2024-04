Tande, campeão olímpico de vôlei, sofre enfarte aos 54 anos: ‘Papai do céu me deu uma chance’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/04/2024 - 18:43 Para compartilhar:

Tande, ex-jogador de vôlei, revelou na tarde desta segunda-feira que sofreu um enfarte na semana passada. O campeão olímpico está internado e afirmou que uma das artérias do coração chegou a 98% de entupimento. Outra, 78%, e houve ainda uma terceira veia obstruída, essa com 73%.

O relato foi feito por meio do story do Instagram, e Tande aparece deitado em uma cama de hospital. No texto, o esportista escreveu: “Obrigado, meu Deus!!” “Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira eu acabei enfartando. Aos 54 anos, atleta, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde. Uns quatro anos sem me cuidar”, disse Tande no vídeo.

O ex-jogador aproveitou para fazer um alerta aos seguidores. “Fiquem atentos aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais. Falta de ar, palpitações, dor no ouvido. Cuidem-se sempre”, comentou o medalhista olímpico. “Papai do céu me deu uma chance”, completou ele.

Alexandre Ramos Samuel, mais conhecido como Tande, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona em 1992 com a seleção brasileira de vôlei e participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e de Sydney, em 2000. Além disso, também jogou vôlei de praia entre 1996 e 2000.

O ex-ponteiro se aposentou do vôlei profissional em 2006, e foi comentarista e apresentador da TV Globo após a parada. Além disso, também é palestrante e lançou um livro em 2019 sobre a carreira.