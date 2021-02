Tampa Bay Buccaneers vence Super Bowl e Tom Brady chega ao sétimo título

Tom Brady conseguiu mais uma vez. Após sair do New England Patriots, franquia pela qual jogou por 20 anos, e ir para o Tampa Bay Buccaneers, o quarterback de 43 anos chegou ao sétimo título no Super Bowl LV, com uma acachapante vitória sobre o Kansas City Chiefs, da estrela em ascensão Patrick Mahomes, considerado o futuro da NFL. Brady lançou para quatro touchdowns e guiou a equipe na vitória por 31 a 9.

Os dois primeiros quartos foram inteiros do Tampa Bay Buccaneers. Enquanto Mahomes era anulado pela defesa da franquia da Flórida e o Kansas City Chiefs apenas conseguia marcar em dois field goals, Brady lançou para três touchdowns, sendo dois anotados por Rob Gronkowski e o último por Antonio Brown, já nos minutos finais do segundo quarto. O primeiro tempo terminou com o placar de 21 a 6.

No terceiro quarto, a situação foi parecida. O Tampa Bay Buccaneers anotou um touchdown nos primeiros minutos com Leonardo Fournette. Cada equipe ainda anotou um field goal nesta etapa, levando o placar para 31 a 9 em favor do time de Tom Brady.

No quarto derradeiro, Mahomes finalmente pareceu acordar e conseguiu um lindo passe enquanto era derrubado para Damien Williams – ainda assim, não foi touchdown, já que o running-back não conseguiu segurar a bola para anotar a pontuação. A posse de bola ficou com o Chiefs por boa parte da última etapa, mas a defesa do Buccaneers seguiu levando a melhor sobre o astro de 25 anos, chegando a interceptá-lo. O placar não se mexeu.

Com a vitória, o Tampa Bay Buccaneers chega ao seu segundo título, após ter vencido pela primeira vez em 2003. Brady vence o título aos 43 anos de idade e se torna o primeiro jogador a triunfar sete vezes (o segundo colocado, Charles Haley, tem cinco). O quarterback é amplamente considerado como o maior da história do futebol americano, o que se reafirma com mais uma conquista.

