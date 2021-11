Tampa Bay Buccaneers atropela o New York Giants e volta a vencer na NFL Franquia da Flórida se recuperou de uma sequência negativa de duas derrotas e aumentou a crise nos Giants

O Tampa Bay Buccaneers confirmou seu favoritismo e, sem maiores dificuldades, venceu o New York Giants por 30 a 10, no confronto que marcou o encerramento da semana 11 da temporada, disputado no Raymond James Stadium, na Flórida, nesta segunda-feira (22).

Tom Brady doutrinou a defesa adversária com 307 jardas lançadas, 30/46 passes completos, dois touchdowns e uma interceptação. Outro que se destacou na partida foi Mike Evans, dono de 73 jardas aéreas, em seis recepções e dois touchdowns, o segundo, inclusive, colocou o wide receiver no topo da lista dos maiores recebedores do Tampa Bay, com 72 touchdowns.

Do lado perdedor, Daniel Jones foi a personificação do fracasso, com 167 jardas lançadas, 23/38 passes completados, um touchdown e duas interceptações. Desempenho que aumenta ainda mais a pressão sobre o quarterback selecionado em 2019 e que está em seu último ano de contrato com o New York Giants.

Disposto a encerrar a sequência negativa de duas derrotas seguidas na temporada, Tom Brady começou a partida comandando a campanha inicial de sua equipe que só foi terminar na endzone dos Giants, com o QB dos Buccaneers conectando Chris Godwin para abrir o placar. Na resposta, Daniel Jones até guiou sua unidade ofensiva à redzone do adversário, mas teve que se contentar com um field goal de Graham Gano para diminuir o marcador para 7 a 3.

O panorama do jogo seguiu com vantagem para os donos da casa, que ainda anotariam mais 10 pontos, um field goal de Ryan Succop e um TD terrestre de Ronald Jones. Já o New York Giants teve seu melhor momento no primeiro tempo quando Adoree Jackson conseguiu interceptar Tom Brady logo no início da campanha dos Buccaneers, próximo à endzone adversária e que permitiu a conexão inesperada de Daniel Jones para o left tackle Andrew Thomas.

Vencendo por 17 a 10, o Tampa Bay Buccaneers voltou para a etapa final capitalizando em cima do turnover on downs dos Giants com Brady conectando Mike Evans para ampliar o placar para 24 a 10. Na campanha seguinte, novo turnover dos visitantes, com Daniel Jones lançando uma interceptação próximo de sua endzone e que os Buccaneers marcaram mais um field goal com Ryan Succop, elevando a parcial para 27 a 10.

No último quarto, Succop converteu seu terceiro FG na partida depois que o desprecavido Daniel Jones disparou sua segunda interceptação no confronto e fechou o placar em 30 a 10 para os donos da casa.

