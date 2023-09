Tamanho do pescoço afeta a percepção de habilidades como pai, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/09/2023 - 1:29 Compartilhe

Um novo estudo publicado no Scandinavian Journal of Psychology descobriu que a percepção de quão carinhoso ou protetor um homem é em relação aos seus filhos está ligada ao músculo trapézio.

O músculo começa na base do pescoço, atravessa os ombros e se estende até o meio das costas. Ajuda a movimentar a cabeça, pescoço, braços, ombros e tronco e estabiliza a coluna e a postura, de acordo com a Cleveland Clinic.

“Estamos falando de músculos que estão conectados ao pescoço e são visíveis em uma interação face a face”, disse o Dr. Mitch Brown, coautor do estudo, ao The Times UK.

Pesquisadores da Universidade de Arkansas pediram a 305 participantes do sexo masculino e feminino que olhassem quatro imagens geradas por computador do mesmo homem – tudo permaneceu igual, exceto os músculos do pescoço.

Os participantes avaliaram as imagens de 1 a 7 com base na percepção que tinham do homem como um bom lutador, no interesse no acasalamento a longo e curto prazo e na eficácia na protecção e nutrição da prole.

Os homens com grandes músculos do pescoço foram percebidos como mais protetores em relação aos filhos, mas menos carinhosos e menos interessados ​​em relacionamentos de longo prazo.

Aqueles com músculos do pescoço menores foram classificados como melhores nutridores. De acordo com Brown, olhar para o pescoço de um homem determinou historicamente a capacidade física.

Isso ocorre porque o pescoço é “mais confiável que o rosto e mais imediato que o corpo como sugestão”.

“[Julgar o pescoço] é um bom compromisso entre o imediatismo da percepção facial e a precisão da percepção corporal”, explicou Brown ao The Times. “Os sinais corporais são menos imediatos quando os milissegundos podem contar, enquanto os rostos podem não ser os mais confiáveis.”

Nas fotos, os pesquisadores também manipularam o esternocleidomastóideo – um músculo que flexiona o pescoço e estende a cabeça – mas isso não pareceu afetar a percepção das habilidades parentais de um homem.

“Os efeitos foram específicos dos trapézios [músculos]”, disse Brown.

Ao PsyPost no mês passado , Brown observou que a dependência de imagens geradas por computador impede a “capacidade dos pesquisadores de saber se há núcleos de verdade nessas percepções”.

“Trabalhos futuros se beneficiariam da avaliação explícita dos motivos dos homens e, ao mesmo tempo, da medição da musculatura do pescoço”, disse ele. “Além disso, é importante considerar como estes estereótipos podem ou não generalizar-se entre culturas; o estudo atual considerou participantes do sul dos EUA.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias