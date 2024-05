‘Talvez não seja o momento ideal’, alerta vidente sobre ida de Eliana para a Globo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 21/05/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Eliana, 51, que em menos de um mês não fará mais parte do quadro de funcionários do SBT, pode ir para uma concorrente: a TV Globo. No dia 1º de abril, a emissora de Silvio Santos, por meio de um comunicado oficial, anunciou que a apresentadora irá deixar a empresa a partir de junho deste ano, após 15 anos. Na nota, a equipe do SBT alega que a mudança ocorre para que uma nova fase profissional se inicie.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD”, diz.

“Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir”, finaliza o comunicado.

O “Programa da Eliana”, que vai ao ar nas tardes de domingo, é vice-líder de audiência na emissora.

Eliana na Globo?

Segundo os jornalistas Anna Luiza Santiago e Gabriel Menezes, do jornal O Globo, a emissora estuda um novo formato do “Vídeo Show”, que pode voltar a grade de programação e ser comandado por Eliana.

Em agosto de 2022, houve alguns boatos de uma possível ida da apresentadora para a TV Globo. Na época, os colunistas Alessandro Lo-Bianco e Kaká Meyer noticiaram que a loira iria sair do SBT.

Lo-Bianco ainda afirmou que, ao negociar com a Globo, Eliana disse que gostaria de autonomia em seu contrato, assim como ela sempre teve no SBT, além de condições em que possa dar pitacos do que irá fazer em seu programa ou projetos futuros na emissora de Roberto Marinho.

‘Talvez não seja o momento ideal’

À IstoÉ Gente, o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, fez uma análise astrológica sobre o momento atual e o futuro da apresentadora Eliana.

“O ano de 2024 promete ser repleto de transformações na vida da apresentadora Eliana. Segundo as cartas, questões ligadas à justiça e disputas judiciais podem surgir, possivelmente relacionadas a heranças. Além disso, há indícios de uma mudança de emissora para a loira, porém as cartas sugerem que talvez não seja o momento ideal, já que também apontam uma possível mudança de cidade para a apresentadora”, afirma o clarividente.

“As cartas também revelam que Eliana pode receber uma proposta para permanecer no SBT, embora sua essência não pareça se encaixar com a Rede Globo. Mesmo que ela se aventure na emissora, a permanência seria breve caso decida pela mudança. No entanto, acredita-se que uma proposta vantajosa está a caminho para Eliana, e sua assessoria especializada pode ajudar a esclarecer possíveis mal-entendidos em relação à saída do SBT, já que as previsões indicam propostas muito atrativas”.

“Eliana pode ter um fim de ciclo. No relacionamento dela com o marido há algo que pode vir acontecer. O mês de junho agosto algo que não seria muito legal também para apresentadora”, finaliza Val Couto.