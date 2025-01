Talles Magno vibra com ‘dor de cabeça boa’ por vaga no Corinthians: ‘Também sou grande jogador’

Talles Magno chegou ao Corinthians para ser titular absoluto quando o time estava em baixa no meio da temporada passada. Mas com a contratação de Memphis Depay e o entrosamento do holandês com Yuri Alberto, além da mudança de esquema para apenas dois atacantes, aceitou a reserva. ‘Voando’ em 2025, o jogador já começa a cavar um lugar no time e celebra a dor de cabeça boa em Ramón Diaz.

Artilheiro corintiano no Paulistão com três gols, mesmo número anotado em 19 aparições na temporada passada, o atacante foi decisivo no triunfo diante da Ponte Preta, por 1 a 0, nesta quarta-feira, e não escondeu a euforia por ganhar mais chances.

No sábado, o Corinthians recebe o Noroeste na Neo Química Arena e há uma grande possibilidade de repetição do esquema com três atacantes. Depay volta, mas Talles Magno espera ser aproveitado desde o início mais uma vez. Sobraria provavelmente para Romero, já que Yuri Alberto é titular indiscutível.

“Meu objetivo é dar uma dor de cabeça boa ao treinador. Quero ser titular, quero lutar pela vaga”, disse Talles Magno ao TNT após o jogo. “São grandes jogadores (os companheiros de ataque), mas eu também sou um grande jogador”, frisou. “A, cobrança individual é importante para crescermos e vou lutar pelo meu espaço.”

Apesar de falar em brigar pela vaga, Talles Magno jamais deixa a humildade de lado e sempre faz questão de dividir os méritos com todo o elenco corintiano. Ele já havia sido decisivo na virada por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino e repetiu a dose em Campinas.

“Foi um jogo muito brigado, lutei até o final e fui feliz pelo gol, mas o mérito é de toda a equipe. Estou feliz pelo meu começo de temporada, busco algo importante em minha vida, vou disputar jogos e só quero dar o meu melhor e lutar pelo Corinthians”, afirmou.

O atacante aproveitou para endossar o espírito de luta corintiano. Mesmo com um a menos após a expulsão de Martínez, o time não deixou de correr e soube segurar o triunfo.

“Lutamos demais. Estou feliz pelo gol, mas o time todo está de parabéns”, falou. “E nem foi mérito meu, é Deus quem coloca as coisas. Temos de trabalhar, lutar e esperar a oportunidade para marcar os gols. É um início abençoado e que continue assim. Vou continuar buscando meu espaço dentro do time e aguardando as oportunidades para marcar.”