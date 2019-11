Talles Magno renova com o Vasco até o final de 2022: ‘É uma felicidade enorme’

Principal revelação do Vasco nos últimos anos, o atacante Talles Magno renovou nesta sexta-feira seu vínculo com o clube carioca até dezembro de 2022. A promessa do clube cruzmaltino tinha contrato até a metade de 2021 e comemorou o acordo.

“Uma felicidade enorme renovar esse contrato. O Vasco é um clube que eu sempre amei, que me abriu as portas e até hoje está aberto. Espero que fique assim por muito tempo e poder honrar essa camisa com tanta história. O carinho que a torcida tem por mim é enorme, não tem explicação. Sempre sonhei com esse momento e estou vivendo isso. Só agradeço a Deus pela oportunidade e continuar dando o máximo dentro de campo para dar alegria aos torcedores”, disse ao site oficial do Vasco.

Cria das categorias de base, Talles Magno chegou ao Vasco em 2012. Ele passou por todas as divisões até ser promovido ao time profissional nesta temporada. Logo ganhou destaque e se tornou um dos principais jogadores da equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo. Com o sucesso fulminante, recebeu aumento salarial e teve o valor de sua multa rescisória ampliado.

Talles Magno se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Vasco neste século, ao entrar em campo no segundo tempo do duelo diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, em 2 de junho. Na ocasião, tinha 16 anos, 11 meses e dois dias, batendo a marca que pertencia ao meia Paulinho, hoje no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Ele também foi o segundo jogador mais novo a balançar as redes pelo time alvinegro neste período, ao marcar no triunfo sobre o São Paulo por 2 a 0, em São Januário, também pelo Brasileirão. Ao todo, são 16 jogos e dois gols na equipe principal.

Convocado com frequência para as seleções de base, Talles Magno fez parte do elenco que conquistou o título do Mundial Sub-17, disputado no Brasil. Ele participou da campanha até as oitavas de final, quando sofreu uma lesão no bíceps femural da coxa direita. Na competição, o vascaíno balançou as redes em duas oportunidades. Ele ainda se recupera da lesão e deve voltar aos gramados apenas em 2020.

KAIO TAMBÉM RENOVA – Irmão de Talles, Kaio Magno também estendeu seu vínculo com o Vasco até 2022. O atacante de 20 anos chegou ao time cruzmaltino junto com o irmão, em 2012, e percorreu o mesmo caminho, passando por todas as categorias de base. Ele também integra o elenco principal comandado por Luxemburgo.