Talles Magno elogia ataque do Vasco, mas vê falta de entrosamento

O Vasco suou para conquistar sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Neste sábado, o triunfo por 1 a 0 sobre o Boavista só veio quando Gérman Cano balançou as redes aos 48 minutos do segundo tempo. Foi ainda o primeiro gol da equipe no Estadual. Para o meia Talles Magno, o ataque vascaíno é bom, mas precisa superar a falta de entrosamento.

“O nosso ataque é bom. O que está faltando é um pouco de entrosamento”, disse o jovem atacante, que a partir de agora deve dividir as atenções no setor ofensivo com Cano. Em Cariacica (ES), onde a partida foi disputada, Magno foi substituído na parte final por Ribamar.

O meia Gabriel Pec também valorizou o primeiro triunfo da equipe na Taça Guanabara, na terceira rodada. Ele começou o jogo no banco de reservas, mas foi o autor da assistência perfeita para o gol de Cano. “Esta foi uma vitória importante, que quero primeiramente agradecer a Deus. É a primeira e agora vamos continuar caminhando, porque mostrando que o trabalho vai render”, declarou Pec.

Herói do jogo, Cano comemorou rapidamente a vitória na saída do jogo. “Estou feliz e espero fazer muitos outros gols”, prometeu o argentino, que chegou do Independiente de Medellin, da Colômbia, com fama de grande artilheiro. Aos 32 anos, ele marcou nas duas últimas temporadas 75 gols em 97 partidas pelo time colombiano.

Apesar da vitória, o técnico Abel Braga acabou sendo alvo de xingamentos e críticas por parte dos pouco mais de três mil torcedores que enfrentaram a chuva para ir ao estádio. “Nosso time vai melhorar com o decorrer dos jogos. Por isso, esta vitória foi importante, porque dá uma amenizada na pressão”, disse o treinador.