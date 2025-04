Talles Magno desfalca Corinthians após ser internado por quadro de pneumonia

Talles Magno é mais um desfalque certo para o jogo do Corinthians contra o Sport, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogador está internado em um hospital na zona sul de São Paulo por um quadro de pneumonia.

Apesar de a internação ser em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o atacante está estável. A explicação é de que, neste tipo de tratamento, é possível fazer um monitoramento mais apurado do estado de saúde do paciente.

A internação vem depois que Talles Magno teve febre durante a partida contra o Fluminense, na última quarta-feira, pelo Brasileirão. Ele entrou no jogo por 25 minutos, já na segunda etapa.

Talles é vice-artilheiro do Corinthians na temporada, com cinco gols, três a menos que Yuri Alberto. Apesar do número, Ramón Díaz preferia a escalação de Ángel Romero no ataque corintiano quando não havia uma das peças do trio Garro, Memphis e o próprio Yuri.

Orlando Ribeiro, técnico do time Sub-20, que irá comandar a equipe neste sábado, deve optar pelo paraguaio junto do camisa 9 e do brasileiro. Entretanto, ele tem outros problemas. Matheuzinho e José Martínez cumprirão suspensão por acúmulo de amarelos.

Além de Talles Magno, Hugo Souza (lesão na coxa direita), Igor Coronado (trauma no ombro) e Rodrigo Garro (tendoplastia patelar no joelho direito) fecham o departamento médico do Corinthians.