Talles Magno admite ainda não ter recuperado forma: ‘Bastante ansioso’ Atacante sofreu uma fratura no pé esquerdo durante o Carnaval, e vem se recondicionando em termos técnicos, de ritmo e de confiança. E Kaio, o irmão minimiza críticas que recebe

Primeiro a fratura no pé esquerdo, depois a pandemia de Covid-19. Talles Magno perdeu jogos e ritmo. Voltou a jogar quando a bola voltou a rolar, mas ainda carece de mais. O atacante do Vasco admite que ainda não está na melhor forma física e técnica.

– O melhor de mim eu ainda não tive, depois da minha primeira lesão. Venho trabalhando para melhorar cada vez mais. E, ao melhor do meu futebol, eu ainda não voltei. Estou bastante ansioso para voltar e ajudar o Vasco cada vez mais. Meta vai ter, pela motivação. Preciso colocar metas na minha vida nesses campeonatos para voltar a ser o Talles – garantiu o atacante, em entrevista à Vasco TV nesta terça-feira.

Valorizado no mercado e com 18 anos completados há menos de um mês, Talles já foi sondado por gigantes europeus. Mas desconversa sobre o futuro.

– Minha meta, no momento, é voltar a fazer os jogos que fazia no ano passado, voltar ao potencial que eu sempre mostrei, trabalhar e ajudar meu clube, chegar nas finais e sair vitorioso. Minha meta nesse clube é voltar a ter o rendimento que sempre tive – respondeu, quando questionado sobre uma possível venda.

Talles concedeu entrevista ao lado do irmão, Kaio Magno, também atacante. Este, porém, de menos cartaz e que, volta e meia, ouve e lê que só está no Cruz-Maltino porque o irmão mais novo tem sucesso. Mas o mais velho da dupla afirma não se incomodar.

– Não fico triste com esse tipo de comentário, na verdade não procuro nem ver, nem saber. Procuro ver as críticas, sejam construtivas ou não, mas trabalho da mesma maneira: focado e forte. Para, quando tiver oportunidade, ir bem. O que tenho a dizer é que vou sempre dar o meu melhor com disposição, garra e qualidade. O Vasco é gigante. A qualidade tem que ser mostrada. Procuro estar bem e mostrar meu futebol para essa torcida que eu amo muito – finaliza.

