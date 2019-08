Talles amadurece, ganha confiança da torcida e minimiza problema no ataque

Rio – Celeiro de craques, em especial aos dedicados à de fazer gols, a aposta do Vasco em Talles Magno tão alta quanto o valor de sua multa rescisória, fixada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões). Com 17 anos recém-completados, o atacante caiu nas graças da torcida. O primeiro gol como profissional, na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, em dia de São Januário lotado, coroa o promissor início.

“Tem de deixar ele jogar. Não adianta definir se é craque ou não. Vão ter jogos em que vai dar o drible e vai perder, aí vou dar uns tapas na orelha dele. Mas é um jogador que está buscando seu espaço. No Brasil temos a pressa de fazer do moleque de 17 anos já a salvação da pátria. Ele tem muita coisa a fazer, a aprender ainda, mas está começando bem”, avaliou o técnico Vanderlei Luxemburgo.

O inesquecível primeiro aconteceu no quarto jogo como titular. Figura constante nas convocações da Seleção sub-17 e ‘alvo’ de disputa entre Vasco e CBF, às vésperas do clássico com o Flamengo, Talles compensou a espera com muita personalidade e qualidade quando Luxa recorreu à base para compensar a lacuna deixada após a polêmica saída de Maxi López.