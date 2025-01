Talk show dos EUA com Fernanda Torres ganha nova data; saiba como assistir

A participação da atriz Fernanda Torres no programa Jimmy Kimmel Live!, um dos talk shows mais populares dos EUA, foi remarcada para a próxima quinta-feira, 16.

Anteriormente, a brasileira seria entrevistada pelo comediante Jimmy Kimmel no dia 9 de janeiro. A data, no entanto, foi alterada por conta dos incêndios que atingiram Los Angeles. O programa é gravado na cidade.

Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama por Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles. A participação no programa faz parte da campanha da brasileira para garantir uma indicação ao Oscar de 2025.

Ela integra uma das entrevistas do dia, com o ator norte-americano Joel McHale sendo o outro entrevistado. Anteriormente, o ator Timothée Chalamet seria entrevistado no mesmo dia que a artista brasileira.

O Jimmy Kimmel Live! é um programa da ABC e vai ao ar todas as noites às 23h35 no horário local (4h35 do dia seguinte, pelo horário de Brasília). O programa pode ser assistido no Brasil pelo site da ABC ou pelo YouTube.