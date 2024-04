Talk com Môni se firma como o maior evento de influência com foco em moda, lifestyle e luxo do País

iStudioi iStudio https://istoe.com.br/autor/istudio/ 13/04/2024 - 20:17 Para compartilhar:

Redes sociais hoje são fundamentais para gerar visibilidade a todos os tipos de negócios e profissionais, para muito além dos mais de 20 milhões* de influenciadores que existem no Brasil. “De olho neste mercado que se infiltrou em todas as áreas do consumo e do comportamento, montamos um evento que atende influenciadores já atuantes, quem deseja se tornar um, profissionais de comunicação, empresários e gente de todas as áreas que precisam usar as redes para “vender” seu negócio e serviços”, resume a idealizadora, a jornalista Mônica Salgado. O Talk com Môni 4 acontece dia 20 de abril no shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Com conteúdos práticos e teóricos, por meio de painéis, palestras e workshops, o evento abordará todo o ecossistema das redes sociais como negócio. Entre os speakers confirmados, os nomes mais festejados da nova geração, como Malu Borges e Lelê Burnier, dividirão o palco com nomes mais sêniores no ramo, a exemplo da Rica de Marré, Gabi Moraes (ex-Pugliesi) e Ana Paula Siebert.

Para falar sobre o futuro das redes, nada como ir à fonte: Gabriela Comazzetto, general manager Latam do TikTok, o app que mais cresce no mundo. O expert em marketing digital Paulo Cuenca, a empresária Karina Sato, a atriz Mariana Goldfarb e a Mona Coen abordarão temas como saúde mental e como construir uma marca de milhões. Mica Rocha e Ana Carolina Bassi falarão sobre influenciar no CPF e no CNPJ, já que ambas criaram negócios de sucesso a partir da influência.

Um time fera de criativos também marcará presença: Theodoro, Lara Santana, Camilla de Lucas e Cela, que juntos somam quase 20 milhões de seguidores apenas no Instagram, falarão sobre a importância do humor e da autenticidade. Mercado de luxo também estará representado pela jornalista Maria Prata, Fátima Scarpa, Fernanda Motta e Raíssa Santana. Por fim, um workshop de oratória com a comunicadora Cíntia Chagas e um pocket show com a cantora Luiza Possi.

Além do palco principal, onde cabem cerca de 600 pessoas, o palco no espaço Cubo, para 150, terá conteúdos mais nichados, como “aula” de TikTok, de foto e vídeo, análise de cases e dicas para profissionalizar a influência via agência de talentos e impulsionamento de conteúdo.

O espaço ainda contará com várias experiências de marcas renomadas, todas interativas e com distribuição de mimos. Sisley, Keune, Calzedonia, Galderma e Vinícola Salton, entre outros, incrementam o dia dos convidados. Informação e entretenimento juntos!

Sobre Môni Salgado

Jornalista com mais 25 anos de uma carreira focada no universo feminino, com pós em marketing de moda, Môni foi redatora-chefe da Vogue e dirigiu a Glamour por cinco anos. Com alma multimídia e dona de uma comunidade engajada (no Instagram são 720k), foi colunista do Vídeo Show e jurada no festival de Cannes em 2018, além de colecionar passagens pelas principais redações de revistas e viajar o país com palestras sobre redes sociais.

*Dados da consultoria Youpix

Conteúdo produzido por iStudio. Todas as informações foram fornecidas pelo entrevistado e não refletem a opinião de IstoÉ Publicações.