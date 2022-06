Talitha Morete, apresentadora da Globo, é acusada de cometer racismo estrutural

Talitha Morete, uma das apresentadoras do programa “É de Casa”, gerou uma verdadeira polêmica na atração no último sábado (11). Na ocasião, ela recebeu a cozinheira Silene, que vende cocadas no salão de beleza. Ao falar sobre o doce, Morete cometeu racismo estrutural por ter pedido para que Silene servisse todos do local.

“A dona da cocada vai fazer as honras da casa. Vai servir todo mundo, Silene! Por favor, pode oferecer porque está todo mundo querendo a sua cocada”, disse Talitha.





Nas redes sociais, o nome de Morete ficou entre os assuntos mais comentados. Muitos internautas acusaram a comunicadora de racismo: “Eu assisti e juro que não acreditei no que estava vendo… incrível”, comentou um usuário.

“Tem que ser muito prejudicado das ideias (leia-se racista) pra achar que faz sentido, fazer uma pessoa que tá sentada ficar de pé para começar a servir, quando você que está de pé poderia fazer, e ainda considerar isso uma forma de elogio”, reagiu outro.

A IstoÉ Gente entrou em contato com Talitha Morete, mas até o fechamento desta nota ainda não tivemos retorno.

Assista ao vídeo: