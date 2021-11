Talismã! David Luiz segue invicto com Flamengo e aumenta esperança na reta final da temporada Com zagueiro em campo, foram sete vitórias em sete jogos e apenas um gol sofrido

O Flamengo cresceu de produção na reta final da temporada e já soma quatro vitórias consecutivas. Com a vitória sobre o Internacional por 2 a 1, no sábado, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro se manteve vivo na disputa pelo título e aumentou a moral na semana da final da Libertadores, no dia 27, contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.

A última derrota do Flamengo foi no dia 27 de outubro, contra o Athletico, na Arena da Baixada. Desde então, foram oito jogos, seis vitórias e dois empates. Em novembro, são seis jogos e cinco vitórias, sendo quatro consecutivas. E em todas as vitórias o zagueiro David Luiz esteve presente. No único tropeço no mês, diante da Chapecoense, fora de casa, o defensor não atuou.

David Luiz sofreu uma lesão muscular na partida de volta contra o Barcelona-EQU, pela semifinal da Libertadores, no dia 29 de setembro. O zagueiro voltou a ser relacionado somente no último dia 5 de novembro, contra o Atlético-GO, no Maracanã. Ele foi poupado da partida contra a Chapecoense, no dia 8, em Chapecó, e depois atuou contra Bahia, São Paulo, Corinthians e Inter.

Com a camisa do Flamengo, David Luiz têm sete jogos e sete vitórias. Em 404 minutos em campo, o zagueiro ainda não sofreu drible. Com ele em campo, a defesa do Rubro-Negro sofreu apenas um gol. Em outras palavras, o zagueiro se tornou uma espécie de talismã e aumenta ainda mais a esperança para a semana da final da Libertadores e as rodadas finais do Brasileirão.

Flamengo 2 x 0 Barcelona-EQU

Barcelona-EQU 0 x 2 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Atlético-GO

Flamengo 3 x 0 Bahia

São Paulo 0 x 4 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Internacional 1 x 2 Flamengo

David Luiz foi um dos destaques da vitória sobre o Internacional (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Antes de embarcar para Montevidéu, no Uruguai, em busca do terceiro título da Libertadores, o Flamengo tem outro jogo decisivo, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro visita o Grêmio, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Porto Alegre, em jogo atrasado da 2ª rodada, e tem a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Atlético-MG – que enfrenta o Palmeiras, no mesmo dia, às 21h30, no Allianz Parque.

