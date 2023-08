Talisca inicia confusão na Arábia Saudita após título com Cristiano Ronaldo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2023 - 19:07 Compartilhe

Uma cena curiosa chamou a atenção durante a comemoração do título do Al-Nassr neste domingo. Cristiano Ronaldo quase teve a festa do seu primeiro título árabe estragada por um brasileiro. O meia Anderson Talisca provocou um tumulto generalizado por um motivo muito curioso.

Em meio às comemorações que aconteciam no campo após a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, que culminou no título da Copa dos Campeões Árabes, o jogador brasileiro correu pelo gramado segurando uma bandeira. Até que em determinado momento decidiu fincar o artefato na grama. Ele foi imediatamente impedido por um companheiro de equipe e o que deveria ser um gesto insignificante se tornou uma confusão generalizada.

Os dois jogadores começaram uma briga para ver quem arrancava a bandeira da mão um do outro. Puxa pra lá, puxa pra cá, o clima esquentou e outros atletas se juntaram ao tumulto. Membros da comissão técnica tentaram separar os colegas, mas sem sucesso. Logo um círculo de pessoas se formou e, enquanto isso, a bandeira continuou rodando desenfreadamente, o que poderia até ter ferido alguém.

A normalidade foi restabelecida, mas o brasileiro não desistiu. Depois que o tumulto foi controlado, Talisca foi às redes sociais e, agora sem ser impedido por ninguém, finalmente conseguiu fincar a bandeira no gramado. Ele bateu o artefato no chão, mas o mesmo não ficou pregado no lugar.

Confusão de lado, o jogo entre Al-Nassr e Al-Hilal marcou o primeiro título de CR7 no mundo árabe, em uma competição que junta os principais clubes da região. O resultado positivo só veio na prorrogação e a partida ainda contou com o brilho dos brasileiros Malcom, ex-Corinthians, e Michael, ex-Flamengo e Goiás.

