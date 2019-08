Talibãs atacam a cidade afegã de Kunduz

Os talibãs iniciaram neste sábado uma ofensiva contra a cidade estratégica de Kunduz (norte do Afeganistão), atacada em várias ocasiões nos últimos anos.

Ao menos 42 talibãs morreram nos combates, informou o porta-voz do governo afegão, Feroz Bashari.

A ofensiva acontece no momento em que os talibãs e representantes dos Estados Unidos prosseguem com as negociações em Doha sobre um futuro acordo de paz que poderia resultar em uma expressiva redução da presença militar americana no Afeganistão.

A ofensiva, por várias frentes, teve início na madrugada de sábado.

os talibãs afirmaram que diversas áreas importantes foram conquistadas pelo grupo, enquanto a aviação afegã informou que executou cinco bombardeios.

Fontes do exército indicaram que têm forças suficientes na cidade para responder a ofensiva insurgente.

“Os combates continuam. Unidades de reforço chegaram à cidade e tentam evitar os ataques talibãs”, declarou o porta-voz da polícia local, Sayed Sarwar Husaini.

Tiros eram ouvidos em quatro zonas de Kunduz, cidade próxima da fronteira com o Tadjiquistão.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, afirmou que vários pontos importantes da cidade caíram nas mãos dos insurgentes.

“Os talibãs atacaram a cidade de Kunduz a partir de vários acessos. Agora estamos na cidade e ocupamos vários edifícios públicos”, declarou Zabihullah.

“A ofensiva demonstra que os talibãs não acreditam na oportunidade de paz estimulada pelos Estados Unidos e o governo afegão”, acusou no Twitter o porta-voz do presidente afegão Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi.

Em 2015, os talibãs assumiram o controle de Kunduz durante alguns dias, mas foram expulsos pelo exército afegão, que recebeu o apoio da aviação americana.