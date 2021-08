Taliban toma cidades afegãs de Kunduz, Sar-e Pul e Taloqan

CABUL (Reuters) – Combatentes do Taliban invadiram neste domingo três capitais de províncias, incluindo a cidade estratégica de Kunduz, disseram autoridades locais, conforme os insurgentes intensificam a pressão no norte e ameaçam mais cidades.

Os insurgentes tomaram dezenas de distritos e postos de fronteiras ns últimos meses, colocando pressão sobre várias capitais de províncias, incluindo Heart no oeste e Kandahar no sul, conforme as tropas estrangeiras se retiram.

Combatentes do Taliban tomaram importantes prédios governamentais na cidade de Kunduz, deixando as forças do governo com o controle do aeroporto e de sua própria base, disse um político neste domingo.

O Taliban também tomou prédios do governo na capital provincial de Sar-e Pul, retirando autoridades da cidade para uma base militar próxima, disse Mohammad Noor Rahmani, membro do conselho provincial de Sar-e Pul.

Neste domingo, Ashraf Ayni, representante no Parlamento da província de Takhar, disse que sua capital Taloqan caiu nas mãos do Taliban, que libertou prisioneiros e assumiu o controle de todos os prédios do governo, levando autoridades para um distrito próximo.

A ofensiva do Taliban ganhou força nos últimos dias depois que os Estados Unidos anunciaram que encerrarão sua missão militar no país até o final de agosto.

Nos últimos dias, o Taliban ampliou os ataques às províncias do norte, fora de seus redutos tradicionais no sul mas onde o grupo tem rapidamente se estabelecido.

