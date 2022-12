Taliban diz que ONGs têm que proibir mulheres de ir ao trabalho

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/12/2022 - 12:28 Compartilhe





CABUL (Reuters) – O governo afegão do Talibã ordenou neste sábado que todas as organizações não-governamentais (ONGs) locais e estrangeiras impeçam as funcionárias de irem trabalhar, de acordo com uma carta do Ministério da Economia.

A carta, confirmada pelo porta-voz do Ministério da Economia, Abdulrahman Habib, disse que as funcionárias não estão autorizadas a trabalhar até novo aviso porque algumas não aderiram à interpretação do governo sobre o código de vestimenta islâmico para mulheres.

Não ficou imediatamente claro como a ordem afeta as agências das Nações Unidas, que têm uma grande presença no Afeganistão e prestam serviços em meio à crise humanitária do país desde que o Taliban tomou o poder após a retirada de forças dos EUA do país.

Quando perguntado se as regras incluem agências da ONU, Habib disse que a carta se aplica a organizações sob o órgão de coordenação de entidades humanitárias do Afeganistão, conhecido como ACBAR. Esse órgão não inclui as Nações Unidas, mas inclui mais de 180 ONGs locais e internacionais.

No entanto, as Nações Unidas frequentemente contratam ONGs registradas no Afeganistão para realizar trabalho humanitário. As entidades afirmam que as funcionárias são essenciais para garantir que as mulheres do Afeganistão tenham acesso à ajuda.

