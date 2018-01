Talibã mata 40 em ataque com ambulância-bomba no Afeganistão

CABUL, 27 JAN (ANSA) – Um atentado terrorista cometido pelo Talibã matou ao menos 40 pessoas e feriu outras 140 em Cabul, no Afeganistão, neste sábado (27). De acordo com as autoridades, o grupo usou uma ambulância carregada com bombas para realizar a ação.

A explosão atingiu uma área internacional da capital afegã, próxima à antiga sede do Ministério do Interior, que atualmente abriga o Alto Conselho da Paz (HPC), e dos escritórios da União Europeia no local.

“É um massacre”, disse o coordenador de Emergências no país, Dejan Panic, um dos primeiros a chegar na cena do ataque.

Mesmo três horas após a ação, ambulâncias ainda estão no lugar da explosão para ajudar os feridos ou encontrar mais vítimas.

Há menos de uma semana, um outro ataque do Talibã contra o Hotel Intercontinental, em Cabul, matou 22 pessoas. (ANSA)