Tajani viaja à Argentina e ao Brasil para ‘fortalecer relações’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, viajará neste domingo (6) para uma missão na Argentina e no Brasil, onde participará de reuniões com autoridades institucionais dos dois países, representantes empresariais locais e italianos e membros da comunidade italiana.

A informação foi divulgada pela Farnesina em comunicado. “A América Latina é uma região prioritária para a política externa italiana: próxima em termos de cultura e valores, cheia de oportunidades para as nossas empresas. Queremos ser a voz desta região na Europa”, declarou o chanceler italiano.

Segundo Tajani, “a Argentina e o Brasil, em particular, são dois países-chave, também pela presença de grandes e enraizadas comunidades de italianos e descendentes de italianos”.

“Com esta missão pretendemos fortalecer a cooperação bilateral em todos os níveis, começando pela parceria econômica”, acrescentou o vice-premiê.

Em Buenos Aires, Tajani terá um encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei, no qual também estarão presentes o premiê Guillermo Francos, o ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, e o secretário de Estado de Turismo, Meio Ambiente e Esportes, Daniel Scioli.

Durante a missão, o ministro copresidirá uma mesa redonda de empresários italianos e argentinos, com foco no fortalecimento dos investimentos no país e no crescimento do comércio. No dia 7 de outubro, Tajani também participará na capital argentina das comemorações organizadas pelas associações judaicas locais sobre o massacre de 7 de outubro de 2023 em Israel.

“Devemos trabalhar para fortalecer nossos laços, também graças ao impulso renovado que o governo argentino quer dar à economia e à competitividade do país”, explicou o ministro italiano.

De acordo com o chefe da diplomacia da Itália, “a comunidade empresarial italiana é uma das mais importantes da Argentina”, tendo em vista que “mais de 300 empresas empregam cerca de 16,5 mil trabalhadores, com um volume de negócios de cerca de 2,64 bilhões de euros nos seguintes setores: automóveis, energético, infraestruturas, agroalimentar e seguros.

Para Tajani, “é um sinal de uma cooperação ininterrupta que hoje pretendemos reforçar e aprofundar, ao mesmo tempo que acompanhamos o processo de estabilização do quadro macroeconômico e financeiro do país”.

Além disso, ele também abrirá os trabalhos de uma reunião com todos os embaixadores italianos, os diretores dos escritórios do Instituto de Comércio Exterior (ICE) e os diretores dos Institutos Culturais Italianos na América Latina.

No âmbito da ação “diplomacia esportiva”, o ministro das relações Exteriores assinará uma declaração de intenções de colaboração bilateral no domínio da diplomacia desportiva.

Posteriormente, a Semana da Língua Italiana no Mundo será inaugurada pela escola italiana “Cristoforo Colombo”, na presença de alunos e professores de todas as escolas italianas reconhecidas em Buenos Aires.

Em São Paulo, Tajani se reunirá com o ministro da Casa Civil, Rui Costa dos Santos, e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele também abrirá os trabalhos do fórum empresarial Itália-Brasil, participará da inauguração do novo escritório da Simest e conhecerá a comunidade italiana e o empresariado.

“Esta viagem a São Paulo representa antes de tudo uma oportunidade para consolidar as relações políticas e econômico-comerciais com um parceiro de importância estratégica”, declarou.

Tajani enfatizou ainda que “2024 marca um ano crucial para as relações bilaterais, não só pelas inúmeras visitas institucionais mútuas e as respectivas presidências do G7 e do G20, mas também à luz dos 150 anos da imigração italiana no Brasil”.

A visita do vice-premiê da Itália ao Brasil segue-se à do presidente da República, Sergio Mattarella, a primeira de um chefe de Estado italiano após 24 anos, e antecede a participação da primeira-ministra Giorgia Meloni na próxima Cúpula do G20, no Rio, que se realizará em novembro. (ANSA).