Tajani diz que Berlusconi não pensa em deixar liderança do FI

ROMA, 7 MAI (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou neste domingo (7) que o senador e ex-premiê Silvio Berlusconi, internado há mais de um mês no Hospital San Raffaele, em Milão, não pretende deixar a liderança do partido conservador Força Itália (FI).

“Berlusconi disse ‘estou aqui’, disse de uma forma muito clara.

Não pensa por nada em deixar a liderança do Força Itália”, enfatizou o chanceler italiano no programa “Mezz’ora in piu” na RAI3.

A declaração foi dada por Tajani ao comentar a divulgação de um vídeo gravado por Berlusconi para a convenção do FI, que aconteceu no último sábado (6), em Milão. O ex-premiê está hospitalizado desde o dia 5 de abril para tratar uma infecção pulmonar surgida no quadro de uma leucemia mielomonocítica crônica.

“Foi emocionante ver um líder, um amigo, que decide estar presente com muita coragem. Depois de um mês no hospital, nem todos estão prontos para recomeçar as batalhas políticas”, contou.

Para o ministro italiano, “só um grande líder depois de um mês internado tem coragem de falar por mais de 20 minutos”.

Durante a entrevista, Tajani reforçou que o FI é uma grande força no centro e a posição cada vez mais esquerdista do Partido Democrático (PD) “nos leva a ser uma referência para muitos eleitores que não querem seguir” o antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S).

“O Força Itália está crescendo nas pesquisas, isso porque somos sérios, críveis, confiáveis e leais. O FI tem uma classe dirigente à altura da situação”, concluiu.

Hoje cedo, o ministro de Infraestrutura e Transportes da Itália, Silvio Berlusconi, também afirmou que Berlusconi “ainda tem muito a dizer e muito a fazer”. (ANSA).

