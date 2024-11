Tajani culpa Hezbollah por ataque contra base italiana da Unifil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 19 NOV (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse nesta terça-feira (19) que os mísseis que atingiram a base italiana da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), em Shama, no sul do país, devem ser do grupo xiita Hezbollah.

“Devem ser foguetes leves do Hezbollah” que atingiram a base italiana da Unifil em Shama, no Líbano, afirmou ele, em declaração à imprensa na sede da Farnesina.

Segundo o chanceler italiano, “é inaceitável que as pessoas disparem contra o contingente da Unifil”. “Eles não têm o direito de o fazer, são tropas que também garantiram a segurança do Hezbollah. Se foi um erro, deixe-os aprender a usar melhor as armas. Não somos inimigos de ninguém, estamos aí para trazer a paz. Toda solidariedade aos soldados italianos que estão engajados com a Unifil, esperamos que este seja o último episódio”, concluiu. (ANSA).