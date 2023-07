Tajani cobra ‘ação global’ para resolver crise migratória

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/07/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 22 JUL (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, destacou neste sábado (22) a necessidade de uma “ação global” para resolver a crise migratória.

“A Itália voltou sua atenção para a questão da migração há meses, tornando-a não apenas uma questão nacional, mas europeia e internacional. Precisamos de uma ação global da Europa e de outros países para tentar resolver o problema pela raiz”, comentou o chanceler italiano em um evento em Paestum.

Pouco mais de 210 migrantes desembarcaram nas últimas horas em Lampedusa, na Itália, depois de cinco pequenas embarcações terem sido interceptadas pela Guarda Costeira. Os barcos partiram de Sfax, na Tunísia, e tinham pessoas de vários países africanos, como Sudão, Togo, Serra Leoa e Libéria.

“O problema se chama alterações climáticas, pobreza, terrorismo, guerras civis, ou seja, um conjunto de causas contribuintes. Caso juntarmos também a crise dos grãos, corremos o risco de piorar”, acrescentou Tajani.

A cidade de Roma receberá amanhã (23) uma cúpula internacional sobre a crise migratória com diversos chefes de Estado e de governo.

A Itália é a principal porta de entrada de migrantes forçados pelo Mediterrâneo no continente europeu e, segundo o Ministério do Interior, já recebeu mais de 70 mil em 2023, alta de 134,5% sobre o mesmo período do ano passado. (ANSA).

