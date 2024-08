Taiwanesa envolvida em polêmica de gênero garante medalha no boxe em Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/08/2024 - 7:16 Para compartilhar:

A taiwanesa Lin Yu-ting, uma das duas boxeadoras nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 que foram envolvidas em uma polêmica de gênero, garantiu uma medalha olímpica neste domingo após uma vitória contundente nas quartas de final da categoria até 57 quilos.

Lin, que garantiu ao menos uma das duas medalhas de bronze distribuídas em cada categoria do boxe olímpico, venceu por decisão unânime dos juízes a búlgara Svetlana Staneva, em um combate na Paris Arena Norte.

Apesar da agressividade da rival, que adotou uma estratégia muito ofensiva, Lin manteve a calma e lutou com paciência, aguardando as oportunidades e aproveitando o cansaço progressivo de Staneva.

A participação em Paris-2024 de Lin e da argelina Imane Khelif, que no sábado também se classificou para as semifinais na categoria até 66 quilos, provocou uma grande agitação política e midiática. Elas estão no centro de uma polêmica depois que foram reprovadas em um teste de elegibilidade de gênero do Mundial feminino de boxe disputado no ano passado.

Lin e Staneva se conheciam bem, pois foram rivais nas quartas de final do Mundial de 2023, também com vitória da taiwanesa.

A desclassificação posterior de Lin do Mundial a privou da medalha de bronze, que foi repassada para Staneva.

