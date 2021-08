Taiwan sacrifica 154 gatos contrabandeados e gera revolta

As autoridades de Taiwan decidiram sacrificar 154 gatos encontrados em uma tentativa de operação de contrabando. A decisão gerou protestos da população e de ONGs de proteção animal. Os felinos foram encontrados na sexta-feira (20) dentro de 62 gaiolas em um navio interceptado no dia anterior. As informações são do jornal The Guardian.

Conforme as autoridades, os animais foram estimados em $10 milhões de novos dólares taiwaneses (cerca de R$ 1,9 milhões). Todos foram sacrificados no sábado (21). Segundo o governo, a origem dos gatos era desconhecida e eles representavam um risco de biossegurança.

“Mesmo após a quarentena, esses gatos ainda podem carregar doenças devido aos longos períodos de latência dos vírus, que podem representar uma grande ameaça para animais de estimação e fazendas em Taiwan”, ressaltou Chen Chi-chung, chefe do conselho de agricultura do governo, ao jornal Taipei Times.

Após protestos e a repercussão negativa da decisão nas redes sociais, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, que possui dois gatos, disse que ficou triste com o evento, mas culpou os contrabandistas pelas mortes. Ela também pediu ao povo que entenda a necessidade de prevenir a importação inadvertida de doenças em animais contrabandeados.

Tsai Ing-wen também defendeu que o legislativo do país reveja a lei vigente, para que os animais possam ser tratados de foram mais “humana”.

