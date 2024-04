Taiwan retira turistas presos em parque nacional após terremoto

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/04/2024 - 11:43 Para compartilhar:

Dezenas de turistas presos há quatro dias em um parque nacional do leste de Taiwan, atingido por um forte terremoto que deixou 13 mortos, foram retirados de helicóptero neste sábado (6).

O tremor de magnitude 7,4, o mais forte já ocorrido na ilha em 25 anos, também deixou seis desaparecidos e mais de 1.100 feridos.

Neste sábado, as autoridades revisaram para cima o balanço de falecidos, após ter encontrado na sexta-feira três corpos em uma região de trilhas.

Mais de 600 pessoas permaneciam presas em túneis ou áreas isoladas por desmoronamentos de terra, enquanto as equipes de resgate entregavam alimentos em helicóptero a moradores, segundo a Agência Nacional de Catástrofes.

No epicentro do terremoto, Hualien, uma cidade de 100.000 habitante na costa oriental, foram sentidas mais de 300 réplicas desde quarta-feira, incluindo uma de magnitude de 5,2 no manhã deste sábado.

Helicópteros resgataram turistas presos no Parque Nacional de Taroko, uma cadeia montanhosa que atrai visitantes por seus enormes desfiladeiros.

Pela manhã, uma aeronave conseguiu evacuar 12 pessoas, enquanto um segundo helicóptero resgatou outras 16, segundo um jornalista da AFP.

“A prioridade está sendo dada às pessoas mais velhas e frágeis, às mulheres, às crianças e às pessoas acometidas por doenças crônicas”, anunciou o site taiwanês de notícias ET Today.

Também foi criada uma ponte aérea com um hotel de luxo, onde mais de 400 turistas e empregados ficaram presos após o terremoto.

Os helicópteros também entregaram suprimentos a pessoas isoladas, como um grupo de estudantes, professores e moradores presos em uma escola que estava inacessível por terra.

Em outros locais, as equipes de resgate trabalhavam para desbloquear estradas e entradas de túneis bloqueadas.

Segundo um relatório preliminar, 84 edifícios ficaram “gravemente danificados” pelo terremoto, a maioria deles no condado de Hualien, a cerca de 100 km ao sudeste da capital, Taipei.

