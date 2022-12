Taiwan aumenta período do serviço militar obrigatório e cita ameaça da China

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/12/2022 - 4:15 Compartilhe

Taiwan anunciou nesta terça-feira (27) uma ampliação do serviço militar obrigatório, de quatro meses para um ano, e citou a ameaça da China como justificativa.





A ilha de governo democrático vive sob a ameaça de uma invasão da China, cada vez mais beligerante, que a considera um território próprio que deve ser recuperado no futuro, inclusive pela força.

A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, anunciou o aumento do período de serviço militar para todos os homens nascidos a partir de 1º de janeiro de 2005 em uma entrevista coletiva, após uma reunião do governo sobre a segurança nacional.

“Ninguém quer a guerra … mas meus compatriotas, a paz não vai cair do céu”, afirmou Tsai Ing-wen.





“O atual serviço militar de quatro meses não é suficiente para enfrentar uma situação que muda de maneira rápida e constante”, disse.

“Nós decidimos restaurar o serviço militar de um ano a partir de 2024”, afirmou a presidente, antes de destacar que “as intimidações e ameaças (da China) contra Taiwan estão se tornando cada vez mais evidentes”.

A perspectiva de uma invasão chinesa preocupa cada vez mais Taipé e seus aliados ocidentais, em particular desde o início da ofensiva da Rússia contra a Ucrânia.

O presidente chinês, Xi Jinping, já afirmou que o que Pequim chama de “reunificação” de Taiwan não pode ser deixado para as futuras gerações.

Taiwan, separada de fato da China continental desde 1949, seria amplamente superada em um conflito hipotético, com 88.000 soldados contra mais de um milhão do exército de Pequim, segundo as estimativas do Pentágono.

O serviço militar obrigatório era muito impopular em Taiwan porque recordava a ditadura que comandou o país por muitas décadas. O governo anterior reduziu o período de um ano para quatro meses com o objetivo de criar uma força principalmente voluntária.





Pesquisas recentes, no entanto, mostram que mais de 75% dos taiwaneses consideram o período muito curto.

