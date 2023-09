Taiwan apoia esforços do Vaticano para dialogar com China

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/09/2023 - 15:01 Compartilhe

VATICANO, 2 SET (ANSA) – O governo de Taiwan expressou neste sábado (2) apoio “às tentativas contínuas da Santa Sé de dialogar com a China para resolver as questões religiosas da Igreja Católica”.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores reforça que a esperança é que a nova relação “leve a uma melhoria na deterioração da liberdade religiosa e dos direitos humanos na China”.

A declaração foi divulgada no início da visita inédita do papa Francisco à Mongólia, um país situado entre a China e a Rússia.

Enquanto o avião papal sobrevoava a China rumo à Mongólia, inclusive, o argentino enviou uma mensagem de “boas felicitações” ao presidente Xi Jinping e ao povo chinês durante a passagem pelo espaço aéreo do país.

Em resposta, Pequim disse que desejava “reforçar a confiança mútua” com o Vaticano e que as palavras do Papa “refletiam amizade e boa vontade”.

No entanto, o governo chinês proibiu bispos católicos de viajarem à Mongólia para acompanhar a visita de Francisco ao país, com exceção de prelados de Hong Kong e Macau, onde a Igreja atua com mais liberdade.

Em abril passado, a China incomodou o Vaticano ao nomear um bispo católica à revelia do Papa, violando um acordo bilateral assinado em 2018 e renovado no ano passado até 2024.

Os dois países romperam relações diplomáticas formais em 1951, quando a Santa Sé reconheceu a independência da ilha de Taiwan, que ainda é vista por Pequim como uma “província rebelde”.

Apenas 13 nações no mundo reconhecem oficialmente Taipei em vez de Pequim, sendo que o Vaticano é o único na Europa. (ANSA).

