Taiwan abre mercado para alimentação pet de derivados lácteos do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 20:06 Para compartilhar:

O Brasil poderá exportar alimentos pet derivados de produtos lácteos para animais de companhia não convencionais Taiwan, informaram os Ministério da Agricultura e das Relações Exteriores em nota conjunta. O governo brasileiro recebeu o aval sanitário de Taipé Chinês, como o Itamaraty se refere a Taiwan, para exportação dos produtos nacionais nesta terça-feira, de acordo com as pastas.

Esses produtos são destinados à alimentação de tartarugas, papagaios, coelhos, chinchilas, hamsters e outros, segundo as pastas. “Essa aprovação permite ao Brasil expandir suas exportações de produtos lácteos, atendendo a um segmento específico e crescente no mercado global de pet foods”, avaliaram o Ministério da Agricultura e o MRE na nota.

Em 2023, as exportações de produtos do agronegócio brasileiro a Taiwan somaram US$ 1,64 bilhão, sobretudo de cereais, farinhas e preparações, e produtos do complexo soja.

No ano, o País acumula 87 aberturas de mercado para produtos agropecuários.