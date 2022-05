Taison segue sendo dúvidas, mas Mano Menezes já planeja equipe para decisão na Sul-Americana Jogador está na fase final da recuperação de uma lesão e pode aparecer entre os 11 titulares

Após empatar em 1 a 1 com o Cuiabá, pela 7ª rodada do Brasileirão, o Internacional já virou a chave. Agora, a concentração total está na Copa Sul-Americana. O Colorado precisa de uma vitória na partida contra o 9 de Octubre, do Equador.





Para isso, o time já vem se preparando para o duelo. Mano Menezes, inclusive, prepara surpresas para os adversários. A volta de Taison é um dos principais pontos para o Colorado. O meia-atacante está na fase final de sua recuperação e pode aparecer na equipe inicial do duelo.

Taison está no departamento médico do Inter desde o dia 1 de maio. Na ocasião, o Internacional jogava contra o Avaí, pela 4ª rodada do Brasileirão. O capitão sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e vinha, desde então, trabalhando no DM.

Como o Inter decide sua chance na Sul-Americana, Taison deve jogar. Além dele, Renê deve recuperar a sua vaga entre os titulares no lugar de Moisés. No miolo da zaga, Bruno Méndez deve entrar no lugar de Mercado. De Pena e Rodrigo Dourado também devem ser os titulares.

