Taison deve voltar a ser opção no Internacional no clássico Jogador entrou na reta final da recuperação de sua lesão muscular, mas não tem condições de atuar frente ao São Paulo

O próximo jogo do Inter será diante do São Paulo na próxima quarta-feira (7) às 21h30 (de Brasília) pela 10ª Rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, já pensando no Grenal do próximo sábado (10), a equipe deve ter o importante reforço de Taison.

>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Fora de combate desde 16 de junho por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o jogador entrou na reta final de sua recuperação no início dessa semana onde sua aparição em atividades no gramado do CT Parque Gigante foram um bom indicativo da evolução clínica.

O grande teste para saber se ele terá reais condições de ao menos integrar o banco de reservas só será feito no próprio sábado para evitar desgastes desnecessários e, consequentemente, dar uma margem de tempo maior para a recuperação.

Desde que retornou ao Colorado, apesar de atuar em uma função mais de articulação do que de conclusão, Taison ainda vive a expectativa de comemorar um gol na segunda passagem pelo clube que o revelou. Desde sua volta, ele fez nove jogos e ainda não conseguiu balançar as redes adversárias.

Curiosamente, a sua próxima chance de marcar deve ser justamente contra um adversário o qual acumulou uma sequência bastante positiva em resultados na primeira passagem (sete vitórias, três empates e apenas um revés em 11 encontros), mas que também não conseguiu marcar.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também