Tais Lopes anuncia saída da CNN Brasil: ‘tranquila com a minha decisão’

A jornalista Tais Lopes anunciou nesta segunda-feira, 7, que pediu demissão da CNN Brasil, em que trabalhava desde o lançamento do canal, em março de 2020, como apresentadora dos telejornais da emissora. Antes de ser contratada em novembro de 2019, ela trabalhou em uma afiliada da Rede Globo no Ceará.

“Anuncio que decidi me desligar da CNN Brasil, após um ano de vínculo profissional. Não foi uma decisão fácil. Todas as escolhas que fiz até aqui sempre exigiram um tanto de coragem”, comentou a jornalista em suas redes sociais.

Tais chegou a passar por cinco programas do canal, e atualmente estava apresentando o Visão CNN. Procurada pelo Estadão, a assessoria da CNN Brasil informou que a jornalista Roberta Russo irá substituir Tais no telejornal, mas não se pronunciou sobre a saída da apresentadora.

Em uma publicação, Tais disse que a decisão de sair do canal foi motivada por “consonância com o que acredito e defendo”: “Minha conduta profissional sempre foi pautada pelo total empenho, clareza e cuidado. Nessa dinâmica, confiamos receber o mesmo, para que todos possam desempenhar seus trabalhos no melhor ambiente e condições possíveis”.

Em outubro, Tais testou positivo para o novo coronavírus e precisou ficar alguns dias afastada da emissora. “Estou tranquila com a minha decisão e empolgada com as possibilidades do futuro”, destacou a jornalista.

Veja também