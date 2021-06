Taís Araujo relembra boneca em sua homenagem, mas sem semelhança com ela

A atriz Taís Araujo usou a quinta-feira (17) para relembrar um comercial que fez para divulgar uma boneca em sua homenagem. O brinquedo ficou famoso nos anos 90, mas hoje em dia a artista se pergunta em que mundo aquela boneca era ela, pois não existe semelhança entre as duas.

“#tbt Diretamente do túnel do tempo, com vocês: a minha boneca! Não gente! Não foi delírio coletivo, foram os anos 90 acontecendo! Por isso eu desafio vocês a encontrar semelhança entre mim e essa boneca, valendo”, escreveu na legenda. Os fãs se espantaram com a naturalidade em que a falta de traços negros na boneca foi tratada na época.

“Acho a Taís incrivelmente maravilhosa e acredito que o protótipo da boneca não foi escolhida por ela por que infelizmente não tem nada a ver, a pele mais puxada para o claro, o cabelo liso, que de igual só o nome”, disse uma. “Eu lembro! Como não percebíamos algumas coisas né?”, comentou outra. “Isso foi desrespeitoso, e só entendemos agora”, declarou um terceiro.

Veja:

