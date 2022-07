Taís Araújo mostra a ‘saga’ para personagem de Cara e Coragem’: ‘Construindo Clarice’

Taís Araújo aproveitou a quinta-feira (14) para compartilhar com seus seguidores toda a caracterização para que a atriz deixe de ser Taís e se torne Clarice, personagem da novela das 19h Cara e Coragem, interpretada por ela.

O processo começa com as tranças nagô que são feitas no cabelo, para que ele não faça volume na lace. O segundo passo é colocar a lace, um tipo sofisticado de peruca, com aparência natural e que é fixada com cola específica. Camilla de Lucas e Brunna Gonçalves também usam laces e muita gente passou a conhecer o processo durante o confinamento das duas no BBB.

Enquanto isso, a atriz tem a pele preparada e aproveita para fazer um lanchinho. Depois, é a vez da tatuagem na panturrilha, que deve estar todos os dias no mesmo lugar. “Ela conta 4 dedinhos e coloca”, revelou. Para que o decalque pareça natural, ele é coberto com um pouco de hidratante. A mesma profissional é responsável pelas unhas da personagem “Ela é toda montada”, brincou. “Construindo Clarice, isso sim!”

No início do mês, Taís mostrou a produção de Clarice e Anita, sósia da personagem.

