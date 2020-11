Taís Araújo exibe beleza exuberante ao provar turbantes

Taís Araújo sempre aparece com looks de cair o queixo, e dessa vez não seria diferente. A atriz compartilhou no Instagram fotos em que aparece com sua estilista provando turbantes. Ela estava aprendendo a fazer as amarrações, e agradeceu a consultoria. “Obrigada por compartilhar comigo a sua sabedoria na arte dos turbantes e, principalmente, obrigada pela paciência”, declarou.

“Agora que estou aprendendo a montar e usar turbantes, meus amores, ninguém me segura. Dá para ver que estamos sorrindo de máscara?”, comemorou a atriz.

