Tainá Castro posa ao lado de Jared Leto na Paris Fashion Week

A influenciadora de moda Tainá Castro desembarcou em Paris para participar, pela primeira vez, da Paris Fashion Week (PFW), a convite da Valentino. Esposa do jogador Éder Militão, ela marcou presença no desfile da grife com um look sofisticado da maison e ainda teve um encontro especial com o ator e músico Jared Leto, com quem posou para fotos.

Tainá apostou em um elegante vestido vermelho Valentino, que remete ao icônico Rosso Valentino, um dos maiores símbolos da grife. A peça traz elementos característicos do estilo de Alessandro Michele, novo diretor criativo da maison, como cortes sofisticados e o emblemático logo “V”, resgatando a essência da marca com um toque contemporâneo.

Para completar o visual, a influenciadora usou uma bolsa exclusiva da grife, feita em couro de crocodilo – uma edição extremamente limitada, apresentada no último desfile da marca, em setembro de 2024, mas ainda não disponível para venda. Além disso, joias da renomada marca MJ Jones adicionaram ainda mais sofisticação ao look.

Encantada com sua primeira experiência na semana de moda parisiense, Tainá celebrou o momento: “Estar na Paris Fashion Week sempre foi um grande sonho, e poder vivê-lo de maneira tão especial, prestigiando um desfile da Valentino, torna tudo ainda mais inesquecível. Acompanho a marca há anos e ver Alessandro Michele trazendo sua visão artística para a maison é algo inspirador”.

Durante sua estadia na cidade, a influenciadora também aproveitou para realizar um shooting exclusivo, participar de compromissos e prestigiar outros desfiles de grandes maisons. Além disso, visitou pontos icônicos de Paris, como a Torre Eiffel, e compartilhou registros da experiência com seus seguidores.